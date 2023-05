Juve, per Alex Sandro rinnovo automatico? Il brasiliano…

Se nei mesi scorsi il futuro di Alex Sandro era pressoché un punto interrogativo, secondo le ultime voci la società avrebbe deciso di far scattare automaticamente il rinnovo del contratto del brasiliano per un altro anno .

La clausola prevede che ciò avverrebbe al raggiungimento di un tot di presenze in campo. E così il giocatore sembra faccia parte dei piani della Juventus anche per la prossima stagione. Le condizioni economiche? La società confermerà l'attuale ingaggio da 6 milioni netti più bonus. Tuttavia il brasiliano - alla Juventus dal 2016, dopo 5 stagioni al Porto- è in fase di calo e non è più quello dei primi tempi. Solo un assist quest'anno e 19 presenze da titolare (poco più di 1600' giocati).