Juve, Alex Sandro preferito a Bonucci: il retroscena

Massimiliano Allegri ha fatto leva sulla 'carta' Alex Sandro per sbarazzarsi di Leonardo Bonucci. Le intenzioni del tecnico erano prevedibili dopo lo scarso minutaggio della scorsa stagione. Lunedì alla Continassa è atteso un ultimo confronto tra i due per capire se ci sono ancora margini: Bonucci non vuole mollare la presa. Il classe '87 ha un altro anno di contratto con i bianconeri e tenterà fino alla fine di chiudere la carriera in bianconero.