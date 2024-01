Juve, Alex Sandro addio a fine stagione: due nomi per sostituirlo

Chi prenderà il posto in rosa lasciato libero da Alex Sandro? La Juve ha in mente due nomi per sostituire il brasiliano

La notizia non è ancora ufficiale ma al termine della stagioneAlex Sandro dirà addio alla Juve. Il contratto del brasiliano è in scadenza e la Vecchia Signora non ha alcuna intenzione di prolungarlo.

Per questo i bianconeri si sono già messi alla ricerca di un sostituto e secondo quanto riportato da Tuttosport avrebbero in mente due nomi in particolare, entrambi in scadenza di contratto.

Il primo è quello di Djalò, difensore portoghese del Lille che ha già un accordo verbale con l'Inter. Senza firme, però, la Juve può ancora sperare di inserirsi nella trattativa. Il secondo è invece Kelly del Bournemouth.

