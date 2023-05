Juve, Alex Sandro dice sì: resterà a Torino per un altro anno

Il difensore brasiliano resterà a Torino per un altro anno: Alex Sandro in bianconero dal 2015. Il suo contratto scadrebbe a giugno

La Juve e Alex Sandro continueranno insieme per un altro anno. La decisione finale prevede un prolungamento automatico del contratto. Tuttavia l'accordo prevede una sola stagione in più a Torino. La società confermerà al giocatore l'attuale ingaggio che ammonta a 6 milioni netti più bonus.

Il difensore è in scadenza il prossimo mese di giugno e restando alla Juventus arriverebbe a 9 anni in bianconero. Il brasiliano è cresciuto esponenzialmente in questi anni a Torino diventando uno dei punti chiavi della squadra.