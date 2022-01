Juve: “Tanti auguri Alex Sandro!” Il brasiliano compie 31 anni

Giorno di festa in casa Juve: oggi è il compleanno di Alex Sandro. Il brasiliano compie 31 anni ma il suo futuro è in bilico

Da ieri tutto il mondo bianconero parla di un solo argomento: Dusan Vlahovic. La fumata bianca per l'attaccante serbo è attesa a breve e tutti i tifosi della Juve non vedono l'ora di poter abbracciare il bomber classe 2000. Non per questo bisogna dimenticarsi del resto della squadra. Oggi, infatti, è il compleanno di Alex Sandro. Ecco gli auguri del club bianconero: "Settimana di compleanni carioca per la Juve: dopo Kaio Jorge, due giorni fa, oggi tocca ad Alex Sandro spegnere le candeline della torta. Per la precisione, 31: lo farà lontano da Torino, perché è impegnato nella duplice sfida della Seleçao brasiliana a Ecuador e Paraguay. Compleanno di lavoro, dunque, per Alex, il settimo che festeggiamo insieme. E noi gli auguriamo di cuore il meglio, per questa giornata e per i suoi impegni verdeoro!". (Juventus.com)

Oggi il terzino brasiliano compie quindi 31 anni... e si sentono tutti. Alex Sandro ha avuto un incredibile calo nelle prestazioni, passando da essere un giocatore decisivo ad uno mediocre. Alcune stagioni fa il classe 1991 era un'arma in più per la Juventus, una fonte costante di gol e assist oltre che una sicurezza in fase difensiva. Il brasiliano era il padrone della fascia sinistra.

Ora la situazione è drasticamente cambiata. Alex Sandro non riesce più a correre su e giù per la fascia come un tempo, il suo apporto alla fase offensiva è notevolmente diminuito e in fase difensiva non è più una certezza. L'esempio lampante è l'errore in Supercoppa italiana contro l'Inter... Non a casa Luca Pellegrini sta scalando le gerarchie, pronto ad essere il nuovo titolare. Nonostante questo Massimiliano Allegri continua a credere nel calciatore brasiliano, schierato dal primo minuto nella maggior parte delle partite. Riuscirà a riprendersi in questo finale di stagione? Sarebbe il regalo più bello per il suo compleanno. Tanti auguri Alex!