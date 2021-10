Juve di nuovo in campo: sabato l’amichevole contro l’Alessandria

Nel corso della Pausa Nazionali, la Juventus ha deciso di organizzare un'amichevole contro l'Alessandria. Bianconeri in campo sabato alle 11

Il campionato di Serie A è in pausa, ma a Torino la Juventus non smette di lavorare. Ben 16 calciatori bianconeri hanno lasciato la squadra per unirsi ai ritiri con le rispettive nazionali, ma il resto dei giocatori rimasti alla Continassa non hanno smesso di allenarsi in vista della partita contro la Roma. Per Massimiliano Allegri questo sarà un periodo utile a testare le così dette seconde linee. Per questo sabato alle ore 11.00 la Juventus scenderà in campo in amichevole contro l'Alessandria. Per il tecnico bianconero sarà anche l'occasione di sperimentare nuovi schemi e strategie, contro una squadra non al livello della Juventus.