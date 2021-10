Juve-Alessandria 2-1: a segno per i bianconeri Maressa e Chibozo

Il risultato di Juventus-Alessandria

redazionejuvenews

Allo Juventus Training Center è andata in scena l'amichevole tra Juventus ed Alessandria. I bianconeri hanno vinto il match allo scadere per 2-1 e sono andati a segno i giovani Maressa e Chibozo. Massimiliano Allegri che ha dunque schierato dal primo minuto molte seconde linee della prima squadra come Rugani e Luca Pellegrini (gli altri sono nei ritiri con le rispettive nazionali), molti giocatori dell'Under 23 e dell'Under 19, ma soprattutto hanno ritrovato minuti nelle gambe Arthur e Kaio Jorge. Di seguito riportiamo la cronaca della partita dal sito ufficiale bianconero: "Marcature aperte marcature con un bel gol di uno dei ragazzi più giovani, un 2004 dell’Under 19 di Mister Bonatti.

Parliamo di Maressa, che al 40’ del primo tempo ha battuto con una girata imparabile il portiere alessandrino. Come detto, non si è trattato di una partita semplice, con la Juve a fare il match e rendersi pericolosa più volte nel primo tempo (con Kaio Jorge, con Pellegrini, ma anche con Aké e Soulé), e, dopo il meritato gol di Maressa, a controllare la prevedibile reazione dell’Alessandria in particolare nei minuti finali. Minuti finali, peraltro, quantomai scoppiettanti, con il pareggio di Corazza su azione di calcio d’angolo al 90’, ma con il gol partita bianconero di Chibozo, che si è conquistato un pallone in fase d’attacco, è andato via in percussione personale e ha segnato, proprio a pochi secondi dal fischio finale, al 94’.

Ora per il gruppo due giorni di stop, domani e lunedì: si torna a lavorare martedì, in attesa dei rientri e con il mirino che comincia a essere puntato sul match di domenica prossima, contro la Roma all’Allianz Stadium". Juventus che dunque colleziona un'altra vittoria in vista della ripresa la settimana prossima del campionato di Serie A, dove la Juventus di Massimiliano Allegri ha un solo obiettivo: tornare a lottare ai piani alti della classifica.