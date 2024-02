Alcaraz: “Un onore essere alla Juve, la sceglievo sempre alla Playstation”

Intervistato da JTv il nuovo acquisto della Juve Carlos Alcaraz ha detto: " Devo dire che è stato tutto molto rapido ma anche molto bello . Il mio procuratore, Sebastian, mi ha spiegato che la Juventus era interessata. È stato molto bello, sapevo di dover stare calmo perché non era detto che tutto andasse a buon fine. Per fortuna è andata bene e ora che sono qui sono molto contento di questi miei primi giorni alla Juventus e di essere arrivato in questo grande club. La prima impressione è stata pazzesca perché sceglievo la Juventus quando giocavo alla Playstation e ora invece essere qui ad allenarmi. È una bella sensazione".

" Per me è un onore indossare questa maglia - ha continuato - . Vedendo il percorso dei buoni giocatori argentini che sono passati da qui arrivare qui è una bella sensazione. Devo dire che ho visto molte partite quando giocavano qui Di Maria, Paredes, Dybala ed era molto bello".

Chiosa finale sul suo ruolo: "Ho sempre giocato a centrocampo sia a sinistra che a destra. È il ruolo in cui mi trovo meglio. Arrivo con molta grinta, molta voglia di giocare e di vincere. Sono un ragazzo molto competitivo, non mi piace perdere. Per questo, quando avrò la possibilità di indossare questa maglia, darò il massimo per ottenere grandi risultati per me e il club".