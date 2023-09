Juve, sconfitta per la Polonia di Szczesny e Milik: 2-0 contro l’Albania

Brutte sconfitta per la Polonia, battuta 2-0 dall'Albania. Buone notizie per la Juve: Szczesny titolare, ci sarà contro la Lazio

Niente da fare per la Polonia di Szczesny e Milik, battuta 2-0 dall'Albania . La squadra del ct Fernando Santos non è riuscita a superare la difesa albanese, con Lewandowski e compagni che sono rimasti a secco.

In casa bianconera la Juve può esultare per la titolarità di Szczesny che è rimasto in campo per 90 minuti e ha fatto vedere buone parate. L'estremo difensore polacco ha quindi completamente superato i problemi fisici che lo avevano costretto al forfait nelle ultime partite di campionato e sarà a disposizione contro la Lazio.