Juve al lavoro sotto la neve. Contro l’Udinese torneranno tre infortunati

TORINO- Questo pomeriggio, sotto una leggera nevicata, la Juventus è tornata al lavoro alla Continassa dopo la sosta natalizia. La squadra, come si può leggere dal comunicato rilasciato dal club bianconero, ha iniziato a preparare la sfida del 3 Gennaio contro l’Udinese: “Con la chiusura della sosta natalizia, è iniziato ufficialmente l’avvicinamento alla ripresa del campionato. Si è entrati, infatti, nella settimana che porterà al 2021, ma soprattutto alla sfida che attenderà la Juventus all’Allianz Stadium. Domenica 3 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20.45, l’Udinese farà visita ai bianconeri nel match valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Questo pomeriggio al Training Center, imbiancato dalla leggera nevicata di questa notte, sono ripresi gli allenamenti in vista della sfida contro i friulani che inaugurerà il 2021 della squadra di Mister Pirlo, pronta ad affrontare un nuovo anno fittissimo di impegni. Il programma della sessione odierna si è focalizzato sul lavoro fisico individuale. Domani, al mattino, è prevista la seconda seduta, sempre di lavoro individuale post pausa natalizia”.

Come riportato poi da Sky Sport, intanto arrivano buone notizie dall'infermeria, che sta pian piano iniziando a svuotarsi del tutto. Contro i friulani alla ripresa, infatti, ci sarà regolarmente Matthijs De Ligt, uscito per un problema fisico contro la Fiorentina che, fortunatamente, si è però rivelato meno grave del previsto. Il numero 4 olandese sarà così schierato al centro della difesa e potrebbe far coppia con Merih Demiral, visto il momento no di Bonucci. Il turco è infatti pienamente recuperato e potrebbe partire dal primo minuto. Più difficile vedere in campo, invece, Giorgio Chiellini. In casa Juve si vogliono evitare ricadute per il numero 3 che, però, dovrebbe entrare a far parte della lista dei convocati.