Juve, guarda chi si rivede: tripletta per Ihattaren con lo Jong Ajax

Tornato in patria, Ihattaren con la maglia dello Jong Ajax ieri ha segnato una tripletta. Rimpianto per la Juve?

redazionejuvenews

L'unica parola per descrivere la parentesi italiana di Mohammed Ihattaren è 'deludente'. L'estate scorsa la Juve lo acquista dal PSV (dove era fuori rosa) e lo gira subito in prestito alla Sampdoria. Il piano della dirigenza bianconera è semplice: fargli fare le ossa con i blucerchiati per poi integrarlo lentamente nella squadra di Massimiliano Allegri. In fondo le premesse per far bene c'erano tutte: un talento cristallino che in Olanda aveva fatto vedere colpi da campione. La realtà dei fatti, però, racconta tutta un'altra storia. Ihattaren arriva in Italia completamente fuori forma e tra un infortunio e diversi problemi personali, nella prima metà di stagione colleziona 0 presenze in Serie A.

Il giovane olandese è triste (qualcuno dice depresso) e decide di lasciare la Sampdoria per tornare in patria. La Juve non può che accettare la situazione, conclude l'accordo con la Sampdoria e girarlo in prestito all'Ajax. La squadra olandese nonostante tutto decide di credere in lui e lo aggrega alla seconda squadra, lo Jong Ajax, club militante nella Eerste Divisie, la seconda divisione olandese. Qui Ihattaren si rimette in forma, ritrova fiducia e comincia a giocare con regolarità. Per lui 4 presenze, condite 4 gol e 2 assist.

La maggior parte di questi gol il giovane classe 2002 li ha segnati ieri: tripletta contro il VVV-Venlo. Tre gol, uno più bello dell'altro, che hanno fatto sorridere i tifosi bianconeri. Se avesse giocato così anche in Italia ora racconteremmo tutta un'altra storia. Ma il giocatore tornerà mai alla Juventus? In questo momento Ihattaren si trova in Olanda in prestito con diritto di riscatto. Entro gennaio 2023 l'Ajax dovrà decidere se riscattarlo o se invece rispedirlo a Torino. Manca ancora molto e per il momento non sembra che la squadra olandese abbia chiara in mente la decisione. Prima bisognerà vedere il rendimento in campo: forza Mohammed!