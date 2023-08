Juve, Agresti: “La scelta dei tifosi su Lukaku ha cuore e logica”

Nelle ultime ore lo scambio che porterebbe Romelu Lukaku alla Juventus e Dusan Vlahovic al Chelsea pare essersi arenato. Il club londinese pare abbia deciso di bloccare la trattativa con i bianconeri a causa delle richieste eccessive per la punta serba. Una chiusura che però potrebbe essere solo momentanea nel caso non dovessero pervenire offerte accettabili, per esempio dall'Arabia, o nel caso il calciatore belga decidesse di rifiutare alte piste. Così fosse non è da escludere che le due società tornino nuovamente a dialogare in ottica scambio.

Ovazione per Vlahovic

Se da una parte Lukaku troverebbe l'opposizione del pubblico della Juventus, dall'altra Vlahovic pare convincere i tifosi molto più delle sue prestazioni in biaconero. Ecco il punto di vista dei supporter secondo Agresti: "Vlahovic è entrato in sintonia con il mondo bianconero in modo molto più profondo rispetto a quanto il suo rendimento in campo potrebbe giustificare. E’ come se la gente ne apprezzasse la partecipazione, la voglia, la dedizione alla causa della società che lo paga; come se avvertisse che può dare molto più di quanto ha fatto finora, se solo si avrà la pazienza di aspettarlo. Dusan è uno di loro, insomma; Romelu no. Non è meglio tenersi un centravanti di ventitré anni anziché andare a prenderne uno di trenta? Perché la Juve non esce allo scoperto e non dichiara che Vlahovic non si tocca e che sarà sicuramente il centravanti bianconero nella stagione che sta per cominciare? Una mossa che allontanerebbe il caos attorno al mondo juventino, darebbe soddisfazione ai tifosi e, a nostro avviso, garantirebbe la squadra dal punto di vista tecnico".