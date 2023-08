Juve, agosto è il mese di Vlahovic: 4 gol in 4 partite

La Juve questa sera alle 20:45 scenderà in campo alla Dacia Arena di Udine per affrontare l' Udinese , match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24. Dopo i problemi della passata stagione i bianconeri vorranno iniziare con il piede giusto e per farlo Allegri potrà contare su un Vlahovic in ottima forma.

La pubalgia è ormai superata e anche se il serbo non è ancora al 100% è comunque sembrato in ottima forma.

Come se non bastasse le statistiche sono tutte dalla parte dell'ex Fiorentina: "Agosto è il mese in cui Dusan Vlahovic ha la miglior media minuti/gol con la Juventus in Serie A TIM: un gol ogni 88 minuti (quattro reti per lui in quattro match) – inclusa una doppietta alla prima giornata dello scorso campionato contro il Sassuolo".