Juve, Agnelli esulta per la Superlega: “Fino alla fine”

Tramite il suo profilo social X, Agnelli è ritornato a scrivere molto tempo dopo l'ultimo messaggio rilasciato pubblicamente. L'ex numero 1 della Juventus ha riportato una frase dello storico brano degli U2 Ecco cosa ha scritto: "Where the Streets have no name" (I want to run, I want to hide, I wanna tear down the walls that hold me inside; I wanna reach out and touch the flame; Where the streets have no name; I wanna feel sunlight on my face, I see that dust cloud disappear without a trace; I wanna take shelter from the poison rain, Where the streets have no name). Il post è concluso con un trionfale: "Love Football. Fino alla fine…".