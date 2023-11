Juve, Aghemo: “Tentativo con l’Inter ma per Locatelli è più no che si”

Aghemo ha dato gli aggiornamenti sulle condizioni di Locatelli: per il giornalista difficilmente ci sarà nella prossima partita della Juve

A Sky Sport, Paolo Aghemo ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Manuel Locatelli alla Juventus. Il giocatore sarebbe ancora smaltendo la contusione al costato che gli ha impedito di rispondere alla convocazione con l'Italia. Ecco le sue parole: “Notizie di Manuel Locatelli le aspettiamo dopo l’allenamento. In questo momento, quello che ci risultata, è più no che si Locatelli in campo contro l’Inter. Ma un tentativo verrà fatto".