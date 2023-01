Juve, l’agente di Pogba rivela: “Ha avuto un periodo davvero difficile”

Intervistata da Rai Sport, l'agente di Paul Pogba Rafaela Pimenta ha parlato del suo assistito e il rapporto con la Juve

redazionejuvenews

Il suo ritorno alla Juve sarebbe dovuto essere un sogno ma in realtà si sta trasformando in un incubo: il Pogba bis fin qui è stato un flop. un calvario di infortuni senza fine. In più di quattro mesi il centrocampista francese, a causa di una lesione del menisco laterale subito ad agosto durante la preparazione estiva, ha collezionato la bellezza di zero presenze con la maglia bianconera.

Sfortuna? Solo in parte. Se l'ex United avesse deciso di operarsi subito, probabilmente sarebbe già in campo. Il Polpo ha invece deciso di provare la terapia conservativa con la speranza di poter partecipare al Mondiale in Qatar con la sua Francia. Risultato? Niente Mondiale e rientro in campo slittato di qualche mese.

Intervistata da Rai Sportl'agente di Pogba Rafaela Pimenta ha rivelato: "Quando Paul ha capito che non avrebbe potuto partecipare al Mondiale, ha avuto un periodo davvero difficile. È stato molto male, poi ha capito che non poteva stare ancora a pensare al mancato mondiale perché lui è un giocatore della Juventus e deve pensare al suo club. Come sono i rapporti con la Juventus? Da parte mia c'è sempre stata tanta chiarezza, mi auguro che le cosepossano continuare ad andare bene come è sempre stato".