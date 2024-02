Juve, l’agente di Chiesa allo Stadium: il punto sul rinnovo

Possibile quindi che l'agente abbia incontrato la dirigenza bianconera per parlare del futuro dell'attaccante italiano . Da mesi, infatti, tengono banco i discorsi sul rinnovo di contratto ma per il momento non ci sono grandi novità.

Chiesa non sta convincendo in campo ma la Juve vorrebbe comunque prolungare il suo contratto. Al tempo stesso, però, la Vecchia Signora monitora anche dei possibili sostituti in caso di addio, da Felipe Anderson a parametro zero fino a Gudmundsson.