Juve, ag. Allegri: “Mai parlato della dirigenza bianconera”

Giovanni Branchini, agente di Max Allegri avrebbe smentito le voci per il quale il procuratore avrebbe parlato della dirigenza della Juventus

Tramite il proprio profilo social su Instagram, Giovanni Branchini è intervenuto in merito a delle recenti dichiarazioni pubblicate dal giornalista Maurizio Pistocchi . L'agente di Massimiliano Allegri ha voluto chiarire la sua posizione in merito alle presunte dichiarazioni nei confronti di alcuni dirigenti della Juventus . Il procuratore ha smentito qualsiasi riferimento a membri della società. Ecco le sue parole:

"La Brancini associati e Giovanni Branchini si dissociano e smentiscono quanto detto da Maurizio Pistocchi, in quanto non si è mai parlato della dirigenza della Juventus. Ognuno è libero di esprimere un proprio parere, ma non di interpretare le parole, poichè nessuno ha espresso giudizi sulla dirigenza della Juventus".