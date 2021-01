Juve, affondo per Gomez? Ecco cosa blocca l’operazione

TORINO- Con la riapertura della finestra di mercato invernale, la Juventus è tornata a lavorare senza sosta per rinforzare la rosa a disposizione di mister Andrea Pirlo. Diversi i profili seguiti dai dirigenti del club campione d’Italia, pronto a cogliere anche eventuali occasioni che si dovessero presentare nei prossimi giorni. Una di queste potrebbe portare il nome di Alejandro Gomez, numero 10 argentino in rotta da ormai diversi mesi con l’ambiente atalantino e, in particolare, con mister Gian Piero Gasperini. Un divorzio tra il “Papu” e il club bergamasco appare ormai inevitabile, che si consumi già a gennaio o, al massimo, nel corso della prossima estate. Anche la Juventus, così come altri top club italiani e non, sarebbe interessata alla situazione, stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Ma ci sarebbe un ostacolo ad intraclciare il buon esito dell’operazione.

Si tratta di Federico Bernardeschi che, nei piani, dovrebbe intraprendere il percorso da Torino a Bergamo come contropartita. Il numero 33, come ormai risaputo, non è più un elemento al centro del progetto tecnico della Vecchia Signora, al lavoro da diverso tempo con l'agente Mino Raiola per trovargli una nuova sistemazione che gli garantisca di non perdere il treno che porta agli Europei della prossima estate. L'ex esterno della Fiorentina, secondo Di Marzio, non sarebbe così convinto di accettare la destinazione orobica, dato che vorrebbe giocarsi le sue carte in bianconero ancora per qualche mese. Altro ostacolo è poi l'ingaggio che Bernardeschi potrebbe percepire in nerazzurro, nettamente inferiore a quello percepito attualmente dal club campione d'Italia.