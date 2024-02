Juve, affianco ai giovani serve esperienza: Kroos nel mirino

Il direttore Cristiano Giuntoli sta lavorando per il mercato di questa estate nel quale cercherà di migliorare la rosa

Cristiano Passa Redattore 15 febbraio - 14:53

La Juventus si sta allenando alla Continassa dove sta preparando la sfida in programma sabato contro il Verona allo stadio Bentegodi. I biancoenri cercheranno di tornare alla vittoria dopo l'unico punto conquistato nelle ultime tre partite, ed i sette punti di distacco accumulati dall'inter prima in classifica, con i nerazzurri che hanno anche una partita in meno e che virtualmente potrebbero portare a 10 le lunghezze di vantaggio.

Massimiliano Allegri e la squadra stanno quindi lavorando per tornare al più presto alla vittoria, possibilmente a partire proprio dalla sfida contro gli scaligeri. Obiettivo primario da centrare è infatti la qualificazione alla prossima ChampionsLeague, in base alla quale Cristiano Giuntoli cercherà di rinforzare la rosa per la prossima stagione.

Se la Juventus ha deciso di puntare sui giovani, e lo dimostrano i tanti impiegati questa stagione, affianco a loro, nella mente del dirigente bianconero, servirà qualcuno esperto per guidarli: soprattutto a centrocampo infatti Giuntoli è alla ricerca di un inserto per la squadra. Se il nome di Felipe Anderson è in stand by, il dirigente sta sondando il terreno che porta a Toni Kroos, giocatore del Real Madrid in uscita dai Blancos.

