Juve, scelto l’erede di Di Maria: per Gazzetta si chiude a 25 milioni / News

La Juventus comincia a muoversi in maniera concreta nel mercato di gennaio. Nella giornata di ieri c'è stato un blitz ufficiale per Fresneda, il giovane esterno destro del Valladolid, che Cherubini vorrebbe provare a prendere fin da subito per beffare la concorrenza. Priorità quindi nell'immediato al reparto difensivo. Tuttavia si starebbe già ragionando pure sull'attacco, che vedrà sicuramente un Di Maria in meno alla fine dell'anno. A quanto ci risulta, non c'è stata nessuna proposta di rinnovo annuale da parte della dirigenza piemontese. La qualità dell'argentino è innegabile, ma i troppi infortuni e l'alto ingaggio non lo rendono un investimento profittevole. Per rilevare il posto in squadra del Fideo, la Juve ha in testa un nome ben preciso, come ha rivelato il giornalista de La Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese<<<