Juve, addio Allegri: Max non farà sconti a fine stagione

L'Allegri-bis sembra essere arrivato ormai al capolinea. Al termine della stagione l'allenatore italiano si prepara a lasciare la Juve, con i bianconeri che inizieranno un nuovo ciclo con un tecnico diverso. Max darà il tutto per tutto in queste ultime sei partite di stagione e poi saluterà Torino e la Vecchia Signora. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, Allegrinon farà sconti: vuole essere pagato fino all'ultimo centesimo. Il suo contratto scadrà infatti nel 2025 e non accetterà trattative per favorire il suo addio. La Juve tra il suo stipendio e quello dello staff dovrà quindi pagare cieca 20 milioni di euro.