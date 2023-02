Juve, Adani: “Il Nantes dovrebbe incorniciare le zolle toccate da Di Maria”

Grazie ai tre gol segnati contro il Nantes, Angel Di Maria è diventato l'assoluto trascinatore della Juve in Europa League . L'attaccante argentino dopo un inizio stagione difficile segnato da una lunga serie di infortuni sembra essere finalmente tornato in forma e ora è pronto ad aiutare la squadra di Massimiliano Allegri .

Intervenuto sul canale Twitch di Bobo Vieri, Daniele Adani ha detto: “Di Maria ha fatto la differenza in ogni zolla che ha calpestato.Il Nantes dovrebbe prendere le zolle, isolarle, metterle in un riquadro in sede per dire che su quella zolla ha messo il piede Di Maria. Lui anche quando la Juve è andata a Napoli ha fatto la stessa partita, ma il Napoli non è il Nantes o la Carrarese. Di Maria è nato per fare la differenza. La Juve è stata brava a tesserarlo e stiamo vedendo perché è uno dei più forti al mondo“.