Juve, Adani: “Confermare Allegri un’ovvietà? Calvo pensa solo ai conti”

Nel prepartita del match contro il Bologna il CFO della Juve Calvo ha espresso parole forti in favore di Massimiliano Allegri: "Confermare Allegri è un'ovvietà, questo è il nostro pensiero. Allegri è tornato per un progetto di 4 anni, non siamo alla metà, non è finita la seconda stagione. Per lui parlano gli 11 trofei in 7 anni, le due finali di Champions. Non è in discussione. In una stagione così, abbiamo voglia di migliorarci. Dirigenti e giocatori".