Juve, Accomando: “La strategia bianconera ruota attorno a tre fattori”

L'acquisto di Timothy Weah ha aperto il calciomercato in entrata della Juventus . Inoltre, i bianconeri appaiono vicinissimi a chiudere per Fabiano Parisi , terzino sinistro dell' Empoli . Per il resto, la Juve sonda il terreno per altre trattative senza affondare ulteriori colpi. Prima di farlo, ci sarebbero altre esigenze da risolvere in casa bianconera. Di questo ha parlato Orazio Accomando in un video pubblicato sul suo canale Twitter. Il giornalista di DAZN ha analizzato a 360° la situazione della Vecchia Signora, concludendo che le prossime mosse della Juventus saranno condizionate da tre condizioni.

Fattori Allegri e Giuntoli

In primo luogo, spiega Accomando, la questione allenatore: "La strategia della Juventus ruota attorno a tre fattori: il primo è legato a Massimiliano Allegri. Lo scorso fine settimana il tecnico ha detto no a un’offerta dall’Arabia Saudita. Questo perché ha l’obiettivo di riportare la Juventus in alto, sia perché era l’obiettivo di quando è arrivato ma anche per orgoglio personale. Le ultime due stagioni non sono andate benissimo né per la Juve né per lo stesso allenatore. Il secondo punto per il giornalista è la risoluzione del caso Giuntoli: "Altro fattore da non sottovalutare è quello legato all’organigramma e alla strategia dirigenziale legata al possibile arrivo di Cristiano Giuntoli. Questi ha ripreso i dialoghi con il Napoli per capire se è possibile interrompere il rapporto che lo lega alla società azzurra. Giuntoli ha già detto sì alla Juventus ed è desideroso di sposare questo progetto".