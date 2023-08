Juve, Accomando avverte: “Bonucci-Ajax: più di una suggestione”

Già nei giorni scorsi, il giornale olandese De Telegraaf aveva rivelato una possibile apertura di Leonardo Bonucci all'Ajax per una stagione, dove terminerà la sua carriera. Tramite il proprio account Twitter, Orazio Accomando ha confermato le voci: "Bonucci-Ajax più di una suggestione. Entrambe le parti aprono alla trattativa. Previsto nei prossimi giorni un contatto ufficiale. Juventus in attesa".