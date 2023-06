Juve, si accende la sfida di mercato per Morten Hjulmand

L'arrivo di Hjulmand a Torino sarebbe ottimale per la società che si aspetta però di riuscire a raggiungere una cifra 'ragionevole' per portarlo in bianconero. Il calciatore è stato inserito da La Gazzetta dello Sport tra i 10 più desiderati al momento: “Ha da tempo catturato le attenzioni dei grandi club. Le più esplicite sono certamente quelle bianconere: con Allegri suo primo estimatore. Ma anche José Mourinho ha avuto parole di interesse per il regista dei salentini. E occhio alle piste straniere. A gennaio il Southampton aveva offerto 13 milioni con i bonus, mentre il Brentford si è affacciato negli ultimi tempi. E poi c’è la Bundesliga. Mentre l’Eintracht è in lizza da mesi, ora anche il Dortmund lo tiene d’occhio. Costo del cartellino? La base d’asta è 15 milioni per arrivare a 20. Corvino non pone limiti”.