Abbonamenti Serie A: la Juve è fuori dalla top 4. La classifica completa

La Serie A si avvicina sempre di più: mancano soltanto tre giorni all'inizio del prossimo campionato italiano. Tutte le squadre sono pronte a darsi battaglia, con la Juve intenzionata a tornare subito a vincere. L'ultima stagione, infatti, è stata particolarmente deludente e ha visto i bianconeri terminare in quarta posizione, senza vincere neanche un trofeo: non accadeva da dieci lunghi anni. Per questo la dirigenza della Vecchia Signora ha deciso di regalata a Massimiliano Allegri una squadra ancor più competitiva, acquistando giocatori del calibro di Pogba e Di Maria. Le manovre di mercato basteranno alla Juventus per vincere lo scudetto?