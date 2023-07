Juve, a volte ritornano: Dybala di nuovo in bianconero?

Un addio sconsolato che non faceva presagire nessun dietrofront. Quasi un anno fa Paulo Dybala lasciava Torino per approdare nella Capitale sotto la guida di José Mourinho . Adesso si parla di un possibile ' ritorno di fiamma' : l'argentino potrebbe tornare nella sua 'seconda casa'.

Tuttavia la Joya è legato formalmente alla Roma fino all'estate 2025 anche se -grazie alla clausolarescissoria presente nel suo contratto- si potrebbe liberare per 20 milioni di euro (cifra valida solo per le squadre italiane: mentre per i club esteri la cifra scenderebbe a 12 milioni di euro). Non sono stati avviati contatti ufficiali tra le parti ma pare che a Paulo non dispiacerebbe l'idea. La clausola rescissoria scadrà il prossimo 31 luglio, ma il club capitolino starebbe pensando di eliminarla del tutto ritoccando l'ingaggio (passando dagli attuali 4 milioni più bonus ai 6 milioni fissi).