Juve a caccia del vice-Szczesny: spunta un nuovo profilo

I nomi sulla lista del club bianconero

redazionejuvenews

Mancano ormai pochi giorno all'apertura della finestra estiva di calciomercato e in casa Juve si lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Se per i grandi colpi bisognerà presumibilmente attendere la fine dell'Europeo, il club bianconero è in cerca di tasselli che possano costituire alternative affidabili ai titolari. Con l'addio di Gigi Buffon, che ha ufficialmente fatto ritorno al Parma per chiudere la carriera dove l'aveva iniziata, la rosa è al momento a corto di portieri. Confermato Szczesny come titolare, si cercherà di rinnovare il contratto di Carlo Pinsoglio come terzo portiere, ma manca ancora una valida alternativa al polacco.

La prima idea è quella di confermare a Torino Mattia Perin. Reduce da un paio di stagioni in prestito al Genoa, dove è tornato a giocare con continuità, l'estremo difensore di Latina è considerato un profilo affidabile, ma la sua volontà di accumulare minuti potrebbe spingerlo a chiedere la cessione. Si cercherà di convincerlo, ma si valutano allo stesso tempo anche le alternative. Altro nome sulla lista è quello di Antonio Mirante. Il contratto che lo legava alla Roma non è stato prolungato e il ragazzo è ora senza squadra. Un ruolo da comprimario non sarebbe per lui ingombrante e potrebbe essere utile all'iscrizione delle liste come giocatore cresciuto nel vivaio.

Il problema principale è la concorrenza, con Bologna, Torino e Parma sulle sue tracce. Voci dall'Inghilterra, riportate dal The Athletic, vorrebbero anche l'ex sampdoriano Sergio Romero come possibile nuovo acquisto. Il rapporto tra l'argentino e l'ambiente dello United è ormai terminato e il ragazzo potrebbe decidere di far ritorno in Italia, dove alla prima esperienza si è trovato bene. Difficile, invece, mettere di nuovo le mani su Emil Audero: la Sampdoria lo considera intoccabile e per farlo tornare all'ombra della Mole servirebbe un esborso economico importante.