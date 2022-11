6 vittorie consecutive e 0 gol subiti: la Juve ritrova se stessa

6 vittorie consecutive, miglior difesa del campionato e terzo posto in classifica: la Juve chiude il 2022 con il sorriso

Con la partita contro la Lazio si è chiuso il 2022 della Juve. I bianconeri dopo un pessimo inizio di stagione sono riusciti a rialzare la testa, vincendo 6 partite di seguito: 0 gol subiti e ben 12 fatti. La Vecchia Signora non ha ritrovato Chiesa e Pogba, ma ha ritrovato se stessa. Solidità difensiva e corto muso, in pieno stile Allegri. Nonostante gli infortuni e i problemi, la Juve arriva alla pausa nazionali terza in classifica. Un risultato che ha quasi dell'incredibile.