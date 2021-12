Juve, il 2021 è agli sgoccioli: Allegri mangerà il panettone?

Il 2021 sta per finire: è stato un anno positivo o negativo per la Juve? Allegri sembra ormai sicuro di poter mangiare il panetone

Domani la Juventus affronterà il Cagliari in quella che sarà l'ultima partita del 2021 . E' arrivato il momento in cui fare i conti sull'anno che sta per finire: è stato positivo o negativo? La scorsa stagione, quella sotto la guida di Andrea Pirlo , è stata la veramente prima deludente negli ultimi dieci anni di storia bianconera. La Juventus ha infatti perso il controllo sulla Serie A, terminando la stagione quarta in classifica. In estate la dirigenza bianconera ha rivoluzionato tutto, richiamando Allegri sulla panchina, l'allenatore che avrebbe dovuto risollevare le sorti della squadra.

In realtà il nuovo tecnico bianconero non è riuscito a fare meglio del suo predecessore, forse anche a causa dell'addio di un certo CristianoRonaldo. Arrivati infatti a metà stagione la classifica non sorride alla Juventus: i bianconeri al momento sono settimi in Serie A, a ben 12 punti di distanza dall'Inter primo in classifica e a sei lunghezze dall'Atalanta quarta. Non il migliore degli inizi per Allegri, che è ora chiamato a fare gli straordinari nel girone di ritorno. Lo scudetto sembra ormai un'utopia, ma un piazzamento in Champions League è ancora possibile.