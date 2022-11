Juve, Antonio Cabrini e il 1986: un anno da ricordare

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha voluto ricordare il 1986 di Cabrini: dallo scudetto bianconero fino al Mondiale in Messico

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha voluto ricordare il 1986 di Cabrini. Ecco il comunicato: "Antonio Cabrini è uno dei pochi giocatori che il suo esordio in Nazionale lo ha fatto al Mondiale. Era il 1978 e il terzino sinistro bianconero aveva 20 anni. Nel 1982 si sarebbe laureato campione in Spagna per chiudere poi nel 1986 in Messico, l'anno del suo ultimo scudetto con la Juventus.

CAMPIONE DEL MONDO

Nel 1985-86 Antonio Cabrini è campione del mondo in carica con la Nazionale e bissa quel trionfo con la Coppa Intercontinentale a Tokyo con la Juventus. Qui lo vediamo con Aldo Serena, uno dei nuovi innesti nella squadra bianconera. Anche lui farà parte della spedizione azzurra in Messico, ma nelle 4 gare dell'Italia non avrà modo di scendere in campo.

IL BELL'ANTONIO E IL BARONE

Fine girone d'andata del 1985-86. Juventus-Lecce ha come capitani Cabrini e Causio, detti anche il Bell'Antonio e il Barone. Insieme hanno condiviso anni di Juventus e due Mondiali, entrambi con Commissario Tecnico Enzo Bearzot.

IL GOL SCUDETTO

Cabrini si presenta in Messico col morale a mille per lo scudetto conquistato, il suo sesto con la Juventus. Lo ha griffato con uno strepitoso gol in acrobazia a Lecce, all'ultima giornata. Ma la stagione è stata durissima e al Mondiale gli azzurri non brilleranno.

VINCE LE ROI

L'avventura messicana dura 4 partite. Cabrini le gioca tutte. Le 3 del girone vedono l'Italia pareggiare con Bulgaria e Argentina, per poi battere di misura la Corea del Sud. I turni a eliminazione diretta iniziano con Francia-Italia e a vincere è Michel Platini, Le Roi, col quale condividerà ancora un anno nella Juventus. Dopo il Mondiale Antonio giocherà ancora 5 partite con la Nazionale, tutte indossando la fascia da capitano". (juventus.com)