Dal 1897 al 2022: oggi la Juve festeggia 125 anni di storia e passione

1 novembre 1897, 125 anni fa nasceva la Juve. Ecco il comunicato del club per l'anniversario della fondazione: "E’ una leggenda che diventa eredità. E’ il passato che si immerge nel futuro. E’ lo sguardo orgoglioso ai successi che abbiamo conseguito in questi anni, che non può che essere puntato ai prossimi traguardi. E’ una passione che ha unito generazioni e che non smette di farlo. E’ la voglia di rompere gli schemi, prima in campo e poi in tutti i campi. E’ una parola sola, che significa “gioventù”.