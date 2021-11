Juve, continuano i festeggiamenti: 5 momenti da non dimenticare

Continuano i festeggiamenti per il 124esimo compleanno della Juventus. Sul proprio sito ufficiale il club ha ricordato 5 momenti importanti

Continuano i festeggiamenti per i 124 anni dalla nascita della Juventus. Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha ripercorso 5 momenti importanti della sua storia avvenuti proprio nel giorno del suo compleanno, Porterà bene anche in questa stagione così difficile?

"Gli incroci con i club francesi sono ricorrenti. Per due volte la Signora ha festeggiato il suo compleanno con il Psg e la circostanza ha portato bene. Nel 1983, la gara è terminata a reti bianche e lo 0-0 è stato sufficiente per passare il turno e accedere ai quarti di finale di Coppa delle Coppe, vinta poi contro il Porto. A differenza del precedente, nel 1989 il nuovo confronto avviene proprio nel giorno della festa: la Juve celebra i suoi 92 anni d'età sconfiggendo 2-1 i parigini, risultato che permette di proseguire il cammino in quella Coppa Uefa che Stefano Tacconi (nella foto) alzerà successivamente.