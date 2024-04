Juric deluso: “Nel secondo tempo la Juve faticava a passare la metà campo”

Intervistato da Dazn al termine della partita contro la Juve l'allenatore del Torino Ivan Juric ha detto: "Peccato per l’occasione di Lazaro, perché nel secondo tempo la Juve faticava a passare la metà campo. C’è grande dispiacere perché il secondo tempo è stato di alto livello. Siamo una squadra leggera, non abbiamo forza fisica. Oggi abbiamo giocato bene ma quando ti mancano i pezzi si sente la differenza con le grandissime squadre". Sul suo futuro ha aggiunto: "La mia conferma? Mi sono reso conto che il Toro deve giocare per l’Europa, quella deve essere l’ambizione. Se non riesci a raggiungere l’obiettivo devi farti da parte".