Juric: “Pjaca? Sa la Juve ti paga 20 milioni sei forte”

Le parole del tecnico del Torino

Il nuovo tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere di Torino, ai quali ha detto la sua sulla squadra granata e sul nuovo acquisto Marko Pjaca , con uno sguardo anche al futuro del Gallo Belotti, che potrebbe essere lontano dalla Mole: "Da Pjaca voglio molto di più, e lui lo sa. Lo conosco bene, lo volevo già a Verona. Ha avuto tanta sfortuna nella sua vita, ma ora ha ritrovato continuità con 33 presenze da attaccante, nel suo ruolo, e sta tornando il giocatore che poteva essere. Del resto, se la Juve ti compra da ragazzo e paga oltre venti milioni vuol dire che sei forte. A Rennes ci ha dato subito qualcosina, i movimenti e la tecnica. Ma mi aspetto di più, altre cose. In attacco voglio giocatori così, una punta anche due. E uno con le sue caratteristiche, che si apre e che non gioca spalle alla porta. È un buon ruolo per lui, c’è anche da correre meno che su tutta la fascia. Non è così difficile".

Poi le parole su Belotti: "Con Andrea ci siamo parlati al telefono, è vero. Che cosa vorrei? Che arrivasse al Filadelfia e dicesse “voglio restare, sono il capitano del Toro”. Vorrei avesse visto la nostra partita contro il Rennes e dicesse “qua farò 20 gol”. Ecco che cosa vorrei. La situazione è complicata. Ma c’è anche un’offerta, la nostra del rinnovo, e dal mio punto di vista è enorme. Queste cifre ora non le hanno all’Atalanta, non le ha Immobile.... So che dopo questi ultimi anni ci sono scorie e pensieri, ma io parto da zero. Due anni fa Belotti era un top player assoluto, negli ultimi due non lo è stato. E nell’ultimo non era neppure buono, ma se si mette a lavorare come si deve abbiamo un grande giocatore. Ha detto bene Perinetti, che lo conosce dai tempi di Palermo: deve ritrovare la scintilla che ha perso. Io non so dove l’ha persa, mi piacerebbe però che arrivasse e dicesse “io sono il tuo capitano, sono qui”.