Juric: “Abbiamo fatto una grande gara, meritavamo di più”

Il tecnico del Torino ha commentato il derby pareggiato in casa della Juventus grazie al ritorno al gol di Belotti, che ha pareggiato la rete di De Ligt

"Belotti arrivava da grandi delusioni ed era un po' scarico mentalmente, ora lo vedo lavorare bene. Lui sa che cosa significa per i tifosi del Toro, deve solo ritrovare la forma fisica e poi decidere con calma per il suo futuro. Ha lavorato tantissimo in questo periodo in cui era infortunato. È stato un trascinatore e ha fatto un bel gol. Spero che lo avremo così per questo finale di campionato, di averlo in forma. Pobega ha fatto bene, volevo che attaccassimo di più sulla sinistra per chiudere sulla parte opposta. Ha fatto una partita tosta e solida come mi aspettavo".