Juric: “Gatti? Se dico che un giocatore è forte, va preso subito. E lui è un giocatore forte”

L'allenatore del Torino ha parlato

redazionejuvenews

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa di vari temi, tra cui il nuovo acquisto della Juve, Gatti, che stava per trasferirsi in granata: "Gatti? E' un giocatore della Juve adesso: quando parlo di comunicazione, mi riferisco a questo. Se dico che un giocatore è forte, va preso subito. E lui è un giocatore forte. Ha scelto la Juve, è anche normale in un certo, ma mi dispiace perché poche volte escono giocatori del suo livello dalla B e dalla C.

Ricci e i nuovi dall’inizio? No, no. Dei nuovi la mia idea era che c’era una base ottima, poi serviva qualcosa dietro, alle loro spalle. Servivano giovani, che guadagnano anche meno. I giovani non sono subito titolari fissi, che fanno fare il salto di qualità. Ma con il tempo e con il lavoro possono diventare pezzi forti del Torino. Questa è la mia idea. Ed è anche importante che abbiano stipendi “normali”, non alti, visto che partono in panchina. Secondo me quelli che abbiamo preso hanno prospettiva di diventare giocatori importanti per il Torino. Mercato? Il presidente ha fatto un bel passo avanti. Abbiamo lavorato bene. Possiamo fare ancora meglio, confrontandoci di più. Il prossimo passo sarà questo, trovare ancora più unità nella scelta dei giocatori e sapere quanto possiamo spendere.

Come idee questo mercato è stato giusto, a me è piaciuto molto. Il mercato estivo non era stato un mercato di fiducia, con tanti prestiti all’ultimo giorno. Poi la fiducia uno deve conquistarsela. Non c’era grande sintonia. Ora invece andiamo sulla stessa linea. Abbiamo fatto grandi passi in avanti. Non pensavo che Cairo potesse mettere altri soldi e invece l’ha fatto. Belotti? Lui ha fatto il suo programma di recupero e se tutto va bene da lunedì prossimo potrebbe allenarsi con la squadra. Vediamo in che condizioni sarà dopo il lungo stop. Ma settimana prossima può allenarsi in gruppo".