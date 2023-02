Jugovic: “Nantes? La Juve è favorita. deve giocare con lo spirito di Vialli”

Sui connazionali Vlahovic e Kostic : " Dusan è giovane e forte . Mi auguro per lui e per la Juve che Dusan torni a segnare con la continuità di Firenze. Sopreso da Kostic? No, perché Filip è un giocatore esperto e di rendimento . È una carta preziosa, di quelle che agli allenatori fanno sempre comodo".

Sulla sfida in casa del Nantes: "I bianconeri, nonostante il pareggio dell’andata, partono favoriti. Quando indossi la maglia della Juve sei obbligato a passare il turno. A me hanno sempre insegnato che in questo club non si scelgono gli obiettivi e non si fanno calcoli. Si gioca per arrivare in fondo a tutto. Sono convinto che la squadra di Allegri possa avere un ruolo da protagonista in Europa League".