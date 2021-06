Jorginho, parla l’agente: “Resta al Chelsea”

Il procuratore del calciatore ha parlato

É iniziata l'avventura dell'Italia verso l'Europeo, con il tecnico Roberto Mancini che entro questa sera dovrà consegnare la lista dei 28 nomi per il campionato continentale. Tra di loro ci sarà sicuramente il calciatore del Chelsea Jorginho, fresco Campione d'Europa con i Blues. L'agente del calciatore Joao Santos ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Punto Nuovo del futuro del calciatore, da anni obiettivo della Juventus: "Sta molto bene al Chelsea, ha ancora due anni di contratto con i blues e speriamo che possa continuare a giocare a Londra. Dopo la vittoria della Champions League, Jorginho era contento ed emozionato, è stato il coronamento di una carriera lunga 11 anni. In tre stagioni al Chelsea ha vinto prima l’Europa League con Sarri e poi la Champions con Tuchel. Cosa ho provato io? I procuratori lavorano sempre per permettere ai calciatori di ottenere il massimo dalle proprie carriere, sono felice per Jorginho, ha vinto tutto quello che poteva vincere".