John Elkann: “Non sono necessari aumenti di capitale. Su Allegri…”

L'Amministratore Delegato di Exor, holding di proprietà della famiglia Agnelli, che controlla la Juventus, ha parlato durante l’annuale Investor and Analyst Call. Queste sono state le sue parole: "Non sono necessari nuovi aumenti di capitale. Ci troviamo in una situazione in cui c’è una chiara direzione davanti, come abbiamo annunciato ieri. Sarà nominato il nuovo consiglio di amministrazione a gennaio e il presidente sarà Gianluca Ferrero, che saprà affrontare le varie questioni.