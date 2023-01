Juve, gli JOFC abruzzesi si fanno sentire: “Non abbassiamo la testa”

Attraverso un comunicato congiunto, gli Juventus Official Fan Club dell'Abruzzo hanno preso posizione sulla penalizzazione dei bianconeri

redazionejuvenews

Dopo la presa di posizione della curva, in merito alla penalizzazione della Juventus, è arrivata anche quella degli Juventus Official Fan del Club dell'Abruzzo. Questo il comunicato congiunto: "Cari fratelli bianconeri e soci dei club Abruzzesi, con una sentenza giustizialista, sommaria e lacunosa si è deciso di punire la Juventus comminandole una penalizzazione che esaudisse le richieste, a dir poco cervellotiche e senza metodo logico, di una procura federale parziale ed in malafede. E’ stata così emessa una sentenza “afflittiva”, avente cioè il solo scopo di retrocedere la squadra in classifica, di 15 punti, in modo da porla al di fuori dai primi sette posti e quindi dalle competizioni europee. Senza ancora conoscere le motivazioni che hanno partorito a questo scempio, non passa inosservata l’iniquità di trattamento rispetto ai provvedimenti adottati… L’iniquità è diventata ormai una costante che si ripete sistematicamente quando ad essere giudicata è la Juventus.

A fronte di questa ennesima ingiustizia, perpetrata ai danni della Juventus f.c., con una sentenza giustizialista e populista, non possiamo abbassare la testa e tacere, è giunto il momento di far sentire la voce del popolo bianconero e palesare tutto il dissenso con gesti tangibili. Abbiamo così deciso di diramare il presente comunicato e chiamare a raccolta i tifosi bianconeri della nostra Regione per invitarli a porre in essere iniziative che interrompano ogni fonte di guadagno, da noi derivante, nell’indotto del sistema calcio. Si invitano i soci iscritti agli Juventus Official Fan Club Abruzzesi e più in generale tutti i sostenitori della Juventus f.c. ad interrompere, con effetto immediato, ogni rapporto contrattuale con pay TV, abbonamenti ai quotidiani sportivi ed a rimuovere “Like” e “segui” sui canali social della Lega Calcio e della FIGC e correlati.

Si comunica sin d’ora che il coordinamento regionale, costituito dalla totalità dei Presidenti degli Juventus Official Fan Club Abruzzesi, non si farà più promotore dell’organizzazione di trasferte organizzate presso gli stadi italiani in cui la Juventus sarà ospitata e si invitano tutti i soci a disertare tali trasferte. Si invitano, infine, i soci iscritti agli Juventus Official Fan Club Abruzzesi e più in generale tutti i sostenitori della Juventus f.c. a supportare esclusivamente la JUVENTUS F.C., le sue iniziative ufficiali e ad assistere esclusivamente alle gare interne presso l’Allianz Stadium.

Esercitiamo con gesti tangibili un nostro diritto a difesa della nostra amata Juventus.

TUTTI UNITI… FINO ALLA FINE!!!

Gli Juventus Official Fan club – Regione ABRUZZO".