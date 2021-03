Jesus Corona: “Siamo quarti di finale e abbiamo eliminato una grande squadra come la Juve”

Il giocatore del Porto ha parlato

TORINO - Jesus Corona , giocatore del Porto , ha parlato in zona mista all'Allianz Stadium circa il passaggio del turno contro la Juventus di ieri sera: "Il cuore batte ancora forte. Sono felicissimo per il risultato, per il sacrificio e per quello che abbiamo fatto. C'è grande soddisfazione. Abbiamo creduto in noi, sofferto quando era il momento di soffrire e ci siamo sostenuti a vicenda. Ci credevamo e lo abbiamo fatto fino all'ultimo momento, non abbiamo mai smesso di lavorare come una squadra. Ero in dubbio, ma ho fatto del mio meglio, come ogni altro compagno di squadra. Sono molto contento, siamo quarti di finale e abbiamo eliminato una grande squadra come la Juventus. Ora bisogna crederci. Questo è ciò che caratterizza da sempre il Porto: dobbiamo continuare a migliorare, a lavorare per fare cose buone".

C'è delusione e rammarico, invece, in casa Juve. Queste le parole del tecnico Pirlo in conferenza stampa: "Abbiamo commesso quattro errori in due partite e in un ottavo di Champions sono tanti. Ora dobbiamo mentalizzarci sul campionato, sapendo che siamo ancora a marzo e che possiamo risalire la classifica. Questa sera eravamo partiti bene, poi un episodio ci è costato il rigore subito, ma ci siamo ricompattati e nella ripresa abbiamo fatto la nostra partita, aiutati anche dalla superiorità numerica. A quel punto dovevamo allargarli il più possibile e abbiamo provato a farlo con calma, trovando i gol in questo modo. Ora potremo migliorare e lavorare su aspetti sui quali non ci eravamo potuti concentrare viste le tante partite. Questa sera eravamo partiti bene, abbiamo avuto l'occasione subito all'inizio con Morata per andare in vantaggio, non abbiamo fatto gol e poi l'occasione in area di rigore ci è costato un errore e quindi il calcio di rigore. Da lì si è aperta un'altra partita, c'è stato un momento anche dove potevamo subirne un altro. Poi ci siamo ricompattati, ci siamo messi meglio in campo, un po' più ordinati, abbiamo riiniziato a giocare. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, aiutati anche dalla superiorità numerica. Non mi sembra ci sia un problema sui primi tempi, capita magari qualche volta di non approcciare la partita al meglio, ma questa sera eravamo partiti meglio di loro, sapendo che sarebbero venuti a fare questo tipo di gara".