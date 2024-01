Jeda: “Scudetto? Vedo meglio l’Inter, ma la Juve se la giocherà”

Jeda, ex calciatore del Cagliari, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto contro l'Inter.

Ecco le sue parole a News.Superscommesse: "Sicuramente vedo meglio l'Inter, sotto tutti i punti di vista.

Non solo perché si è laureata campione d’inverno, ma perché è più forte e ha i giocatori migliori. In questo contesto, la scelta come dirigente centrale di Marotta si è rivelata una mossa eccezionale.