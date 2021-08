James Rodriguez: “Messi deve andare alla Juve. Sarebbe bello vederlo giocare con CR7”

Il talento colombiano ha parlato

Il mercato estivo sta entrando sempre piu nel vivo e dopo i colpi registrati ad inizio estate con i trasferimenti di Hakimi e Donnarumma al Psg, nelle prossime ore potrebbero verificarsene altri ancor piu clamorosi. Al momento infatti, l'acquisto piu oneroso e che piu di ogni altro sta tenendo banco, è quello di Jack Grealish, passato al Manchester City di Guardiola per una cifra vicina ai 140 milioni di euro.

Ma è inevitabile che le maggiori attenzioni del monento siano rivolte tutte a quella che sarà la prossima destinazione di Leo Messi. L'argentino ha infatti scatenato un vero e proprio terremoto appena 48 ore fa, quando ha deciso di non voler proseguire i suoi rapporti con i Blaugrana e tentare la fortuna altrove. La destinazione quasi certa sembra essere ancora una volta quella che porta a Parigi, sede principale della seguente sessione di mercato per via delle numerosissime trattative definite.