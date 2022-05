Jaconi: “Chiellini è intrigato dagli USA. Da giovane ha fatto molti sacrifici”

Osvaldo Jaconi, primo allenatore di Giorgio Chiellini, ha raccontato alcuni aneddoti dei primi anni di carriera del difensore.

Osvaldo Jaconi, allenatore di Chielliniai tempi del Livorno, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttosport, parlando del difensore italiano. Ecco le sue parole sul debutto: "Giorgio aveva 15 anni e mezzo e giocava negli Allievi. Come era mia consuetudine, allenando la prima squadra, andavo a vedere le partite del settore giovanile per valutare se c’erano giovani interessanti. E mi sono imbattuto in questo difensore, un ragazzone altissimo, dal fisico portentoso. “Che ci fai qui, vieni con noi...” gli ho detto e si è aggregato alla prima squadra. Noi ci allenavamo a Tirrenia e così lui si faceva portare in macchina dalla mamma o dalla nonna, non osava chiedere ai compagni un passaggio da Livorno. Lì ha imparato i valori di chi si affaccia alla prima squadra: puntualità, sacrificio, rispetto. Ma con Giorgio è stato semplice perché erano i valori della sua famiglia".