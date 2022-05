Jacomuzzi: “Jorginho si sposerebbe con la mentalità vincente della Juve”

L'ex direttore sportivo di Napoli e Atalanta ed ex osservatore del Chelsea è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, toccando vari temi.

Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo di Napoli ed Atalanta, ed ex osservatore del Chelsea, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, programma in onda su 1 Station Radio, toccando diversi argomenti di attualità. Questo il suo giudizio sulla prima stagione di José Mourinho sulla panchina della Roma: "Ha fatto bene. Lui è riuscito ad esaltare la piazza, che si era assopita negli ultimi anni. Mou è riuscito a essere il riferimento assoluto del popolo romanista ed è riuscito, con le sue grandi qualità mediatico/comunicative, a elevare alcuni elementi della squadra e della società. Ovviamente bisognerà vedere l'anno prossimo cosa farà la squadra, perché certamente ci si aspetterà di più".

A proposito dei giallorossi, si è parlato molto di un interessamento del club capitolino per Paulo Dybala, anche dopo le parole di apprezzamento di Francesco Totti, che ha dichiarato che lo vedrebbe bene con la "sua" maglia numero 10: "Non so come potrebbe essere accettato alla Roma, sono un po' perplesso. Ci sono da valutare tante cose, dalla posizione in campo a tante altri fattori importanti. Lui non è associabile ad altri giocatori della Roma del passato, ma senza dubbio ha grande qualità, e questo è innegabile. Tatticamente, in tutta sincerità, non lo vedo bene nella squadra di Mourinho, non mi sembra contestualizzato".

Il procuratore di Jorginho ha dichiarato che la Juventusnon lo ha cercato. Da tempo però si parla del centrocampista del Chelsea e della nazionale italiana in chiave bianconera. Questa la sua opinione sul possibile ritorno in Serie A del regista italo-brasiliano: "Lui è un calciatore di grande qualità e certamente ti farebbe fare un notevole salto in alto, visto che è un calciatore abituato a giocare a certi livelli, sia in Nazionale che con il Chelsea in Champions League. Sicuramente si sposerebbe con la mentalità vincente della Juventus e con le esigenze del club".