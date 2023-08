Jacobelli: “La cessione Vlahovic è una necessità per la Juve”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juve e sulla possibile cessione di Dusan Vlahovic al Chelsea in cambio di Lukaku.

redazionejuvenews

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua a TMW Radio. Ecco le sue parole: "L’operazione Vlahovic rappresenta una necessità della Juve, che deve assolutamente effettuare una cessione importante. La questione è evidente, perché in questo momento la possibile cessione di Vlahovic cozza con la strategia di una squadra che ha in Vlahovic e Chiesa due patrimoni per presente e futuro.

L’altra questione è tattica, sta nel gioco della Juve. Se hai Chiesa, non puoi giocare col 3-5-2 che condiziona in negativo le prestazione di un giocatore così importante. Per Lukaku bisogna ricordare che sicuramente è un profilo perfetto tatticamente per il gioco di Allegri, ma lo scorso anno ha giocato meno minuti di Dybala, segnando meno gol e avendo un contributo meno importante dell’argentino. Questa però è chiaramente una scelta di Allegri.

Buffon? Ci lascia 28 anni di calcio a livello assoluto. Buffon è un gigante, un’autentica leggenda del calcio mondiale. Come lui nessuno mai e nei prossimi anni sarà difficile trovare un portiere o un calciatore che possa eguagliare i suoi numeri. Ha disputato 1175 partite ufficiali, 176 presenze in azzurro, ha vinto dodici scudetti sul campo, record di vittorie in Coppa Italia e Supercoppa italiana. Non è però soltanto una questione di palmares, è una questione di amore per questo sport".