Jacobelli: “Organico di assoluta qualità, deve puntare allo Scudetto”

L'intervento di Jacobelli sui movimenti di mercato e gli obiettivi della Juventus per il prossimo anno

Xavier Jacobelli , nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche del possibile trasferimento di CDK all'Atalanta. Queste le sue parole: "Troverebbe l'ambiente ideale e un tecnico specialista nel lanciare o rilanciare talenti. Potrebbe esprimere al meglio le sue qualità. Nonostante un anno così, De Ketelaere ha solo 22 anni e memore di quanto fatto in Belgio può fare bene. Il Milan con questa operazione permetterebbe di monetizzare qualcosa e di rilanciare un giocatore, l'Atalanta avrebbe un ottimo talento.È una squadra che sotto la sua guida ha avuto ottimi risultati. Ha fatto una campagna acquisti molto oculata. Bakker è l'esterno che mancava, poi c'è Touré che è arrivato con le cessioni di Boga e Hojlund. Percassi è tra i migliori nello scoprire talenti. L'arrivo di De Ketelaere permette a Gasperini di riproporre quel 4-3-1-2 visto nell'era d'oro col Papu Gomez. E' una squadra che vuole ripetersi".

Sulla Juventus e le mosse di mercato dei bianconeri ha detto: "È una Juve che dovrà lottare per lo Scudetto visto che non ha coppe europee. E' un organico di assoluta qualità quello attuale. Fatico a trovare un giocatore che non sia un nazionale. Lo stesso Weah dimostra una grande rapidità di inserimento ed è importante".